«Сошлись посередине»: в «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом»

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа в Европу. Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет продлен на пять лет, тогда как стороны изначально предлагали другие варианты, рассказал исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«Газпром» хотел один год, мы - десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал «Газпром», и хотели мы», - написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что контракт может быть продлен, а транзитные мощности при необходимости – увеличены.

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа в Минске 20 декабря. О деталях договоренности ранее рассказал глава российской компании Алексей Миллер.