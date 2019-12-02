Путин ввел новые штрафы за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

За повторный отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования интернет-компании должны будут заплатить от 2 до 6 млн рублей. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Тем же документом предусмотрен рост штрафов за отказ от переноса данных российских пользователей в Россию. Так, за первое нарушение придется заплатить от 1 до 6 млн рублей, за повторное – от 6 до 18 млн.

Годом ранее мессенджер Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. По этой причине приложение также заблокировали на территории России.