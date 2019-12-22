Есть жертвы: несколько полос МКАД перекрыли из-за массового ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на 23 километре Московской кольцевой автодороги.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На 23 километре МКАД столкнулись сразу три автомобиля. Согласно предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
Инцидент произошел на внешней стороне кольцевой автодороги. После ДТП перекрытыми оказались пятая, четвертая и третья полосы трассы.
На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Других подробностей аварии к настоящему моменту нет.