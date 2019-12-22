Десять человек, включая пятерых детей: в кафе под Пермью произошло массовое отравление

Десять человек, среди которых пятеро детей, обратились с жалобами на недомогание за медицинской помощью после обеда в одном из кафе города Березники Пермского края.

«С отравлением газом обратились десять человек, из них девять госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Как рассказали в пресс-службе ведомства «Интерфаксу», в настоящий момент удалось выяснить, что рядом с точкой общепита проводилась дезинсекция, которая и могла стать причиной произошедшего.

В краевой больнице имени академика Е. А. Вагнера, где проходят лечение пятеро пострадавших, сообщили, что они получили ингаляционное отравление газом и сейчас у них раздражены верхние дыхательные пути.

Стоит отметить, что всех несовершеннолетних было решено поместить в реанимационное отделение, где они находятся в настоящее время.