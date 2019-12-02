Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на 1 января 2023 года начала действия закона «О базовой стоиомсти необходимого социального набора». Документ предназначен для компенсации сбережений граждан, помещенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Согласно закону от 1995 года, восстановление сбережений должно производиться через перевод в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость последнего исчисляется из соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, равной 464 рублям СССР. Так как законы о переводе вкладов в долговые обязательства по-прежнему не приняты, а также по причине недостатка финансирования, компенсация приостанавливается ежегодно.

Для погашения долговых обязательств, в случае успешного перевода в них сбережений, в 2020 году потребовалось бы 45,4 триллиона рублей, в последующие годы эта сумма бы увеличивалась, посчитали в правительстве РФ. При этом проект бюджета на 2020-2022 годы предусматривает для этих целей всего 5,5 млрд рублей ежегодно.