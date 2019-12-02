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Путин отменил ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Роман Захаров
20:14 02.12.2019
Новый закон снимает ограничение на число возможных продлений президентом России полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для этой должности возраста.
Путин отменил ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
© Фото: Sergey Smirnov, Globallookrpess

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в части продления полномочий ректоров МГУ и СПбГУ будут внесены изменения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), был вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. Теперь же, согласно подписанному документу, это ограничение было устранено.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты.

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