Путин отменил ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в части продления полномочий ректоров МГУ и СПбГУ будут внесены изменения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), был вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет. Теперь же, согласно подписанному документу, это ограничение было устранено.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты.