Центр Берлина перекрыли из-за угрозы теракта

В центре Берлина эвакуировали рождественскую ярмарку из-за террористической угрозы. На площади Брайтшайдплац, где в декабре 2016 года грузовик протаранил толпу людей, нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

Место происшествия оцеплено, на нем работают представители спецслужб. Из-за проходящей операции поезда не останавливаются на близлежащей станции Zoologischer Garten.

По данным Die Welt, арестованы два человека, которые являются уроженцами Сирии и объявлены США в международный розыск. В полиции эту информацию пока не подтвердили.

Почти ровно три года назад – 19 декабря 2016 года – на Брайтшайдплац грузовик умышленно въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате теракта 12 человек погибли, еще 48 пострадали. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*. Террористу Анису Амри, который был за рулем грузовика, удалось скрыться, однако впоследствии он был ликвидирован в Милане правоохранительными органами.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в РФ террористическая организация.