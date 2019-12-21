По факту гибели рабочих в Тулуне возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в городе Тулун Иркутской области.

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на региональный СК, в пятницу, 20 декабря, при проведении земляных работ на улице Песочной произошел обвал грунта. Жертвами ЧП стали три человека, еще двое пострадали.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сотрудники СК продолжают осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, расследование дела продолжается.