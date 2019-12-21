Три человека погибли в ДТП под Владимиром

Три человека погибли и три пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей во Владимирской области. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в субботу, 21 декабря, около 06:00 по московскому времени на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с «Нивой», трое пассажиров которой были экстренно госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.