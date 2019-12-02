Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые наделяет силовиков правом ликвидировать незаконно используемые беспилотники. Таким образом планируется обеспечить безопасность людей.

Предполагается, что ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардия, МВД и ФСИН смогут сбивать дроны. Также, например, можно будет подавлять сигнал между оператором беспилотника и самим аппаратом, который не будет поврежден и в будущем станет вещественным доказательством нарушения.

Ранее в корпорации «Ростех» разработали специальные дроны для перехвата других летательных аппаратов. Они будут догонять нарушителей и набрасывать на них сеть.