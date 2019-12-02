В стиле девяностых: в киевском кафе произошла перестрелка

В Киеве в кафе «Баку», расположенном на улице Антоновича, произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько человек. В связи со случившимся в городе был введен оперативный план «Сирена».

Согласно предварительным данным, стрельба, которая велась из травматического оружия, началась в ходе конфликта между несколькими иностранными гражданами. Стрелявшим удалось скрыться с места ЧП на сером автомобиле. В настоящий момент правоохранители ведут их розыск, информирует Dtp.kiev.ua.

Днем ранее в центре Киева неизвестный открыл огонь по внедорожнику, в котором находился депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев с сыном. В результате стрельбы был ранен трехлетний мальчик, который от полученных травм скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.