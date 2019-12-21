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Спецназ штурмом взял здание суда в Киеве, где проходило заседание по делу Шеремета

Иван Линдеманн
09:33 21.12.2019
Юлия Кузьменко настаивала на рассмотрении апелляции на ее арест.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Киеве спецназ штурмом взял здание Апелляционного суда, где рассматривалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На вынужденную меру пришлось пойти, потому что подозреваемая в совершении преступления Юлия Кузьменко отказывалась покидать зал и возвращаться в следственный изолятор. Сторонники Кузьменко заблокировали выход из здания и удерживали его в течение пяти часов.

Женщина заявляла, что никуда не пойдет до тех пор, пока не будет рассмотрена ее апелляция на арест. Решение этого вопроса отложили, так как прокуроры не пришли на заседание.

Полиции и спецназовцам пришлось вытеснять сторонников Кузьменко из здания. В итоге подозреваемую удалось вывести и отвезти обратно в СИЗО.

По версии следствия, 40-летняя врач Юлия Кузьменко была исполнителем убийства Павла Шеремета – она закладывала взрывчатку под его машину.

Подозреваемая вину отрицает. Она заявила, что услышала фамилию журналиста только в день его убийства.

По делу также задержаны добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко.

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