Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению алкоголя в Новый год

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по употреблению алкогольных напитков во время новогоднего застолья, чтобы минимизировать их негативное влияние на организм.

Так, для того, чтобы вреда от алкоголя практически не было, следует отказаться от употребления спиртных напитков на голодный желудок. Также необходимо помнить об умеренности в этом деле.

Кроме того, не стоит экономить на алкоголе и приобретать его в сомнительных местах по очень низким ценам.

«Очень велик риск приобрести фальсификат или суррогат и попасть, в лучшем случае, в больницу. Смертельные случаи отравления спиртосодержащей продукцией регистрируются ежегодно», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По мнению заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, новогодний стол может и вовсе обойтись без алкоголя.

В Минздраве и Роспотребнадзоре также сошлись во мнении, что на праздник не следует покупать детское шампанское, чтобы не пропагандировать потребление алкоголя среди подрастающего поколения. Представители ведомств подчеркнули, что решать этот вопрос, в любом случае, самим родителям.

«Совершенно очевидно, что сокращение потребления алкоголя полезно и увеличение потребления алкоголя, как правило, сопряжено с дополнительными рисками здоровья»,- отметил Салагай.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, подчеркнули, что детское шампанское - не что иное, как простая газировка с красителями и ароматизаторами.

А вот насладиться новогодний ужином и не навредить своему здоровью поможет сбалансированный предпраздничный завтрак, который должен состоять из белков.