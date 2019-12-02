В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи смесей с никотином

Депутат ГД РФ от фракции «Единая Россия» Марат Бариев внес на рассмотрение нижней палатой парламента законопроект, запрещающий продавать сосательные и жевательные смеси, в составе которых присутствует никотин, лицам, не достигшим совершеннолетия. Документ был опубликован в электронной базе Госдумы.

«Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде, что приводит к “привыканию” к употреблению никотина и появлению различных сопутствующих заболеваний», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщает автор документа, концентрация никотина в таких смесях в среднем составляет 40-60 мг, а иногда она достигает 100 мг. При этом он отмечает, что в обычной сигарете содержание никотина не превышает 1,5 мг.

По словам Марата Бариева, следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и ротовой полости. Кроме того, возрастает риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний. Также возможны и нейротоксические нарушения организма, способные привести к расстройству сознания, уверяет народный избранник.