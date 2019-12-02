В Оренбурге рухнул мост: видео

В Оренбурге рухнул автомобильный мост. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кушкуль. Свидетелями происшествия стали десятки автомобилистов, многие из которых проехали по аварийному мосту за несколько минут до его обрушения.

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К этой минуте известно, что мост находился на реконструкции. По предварительной версии, два мостовых пролета обрушились во время проведения ремонтных работ. Два человека пострадали и были госпитализированы с места ЧП, сообщил в разговоре со «Звездой» в региональном главке МЧС.

«В результате проведения ремонтных работ произошло обрушение моста по улице Терешковой. В результате происшествия завалился пролет в 150-200 метров. Погибших нет. У пострадавших травмы средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливаются. К работе привлечены 39 человек, 15 единиц техники», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подъезды к месту происшествия перекрыты экипажами ГИБДД и спасателями, ведется разбор завалов. Решается вопрос об организации альтернативных маршрутов объезда заблокированного отрезка пути.