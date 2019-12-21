Пламя и железо: опубликованы кадры массового ДТП с участием грузовика под Петербургом
Жертвами аварии стали два человека. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
© Видео: Алексей Трофимов, ВКонтакте © Фото: ГУ МЧС России, ВКонтакте
В Сети появилось видео с места массового ДТП в Ленинградской области, где грузовик протаранил сразу пять автомобилей.
На ролике, размещенном во «ВКонтакте», показано, что на месте уже работают специалисты. При этом вдалеке еще виднеется пламя, возникшее после столкновения.
Жертвами трагедии стали два человека. Авария произошла в субботу, 21 декабря.
По данным МЧС РФ, к настоящему времени возгорание уже ликвидировано. Движение транспорта на месте происшествия приостановлено.