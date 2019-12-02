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Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда

Роман Захаров
18:44 02.12.2019
Документ увеличивает общий объем доходов бюджета ПФР до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей.
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда
© Фото: Moscow-Live, flickr

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на текущий год, увеличивающие доходы фонда. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон увеличивает общий объем доходов бюджета ПФР на 79,8 миллиарда рублей - до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8% ВВП).

Расходы на государственную программу «Социальная поддержка граждан» вырастут на 0,14 миллиарда рублей, а на «непрограммные направления деятельности органов управления» фонда - на 80,48 миллиарда рублей.

В итоге дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2019 году будет составлять 24 миллиарда рублей (0,02% ВВП). Основная его часть - 22,9 миллиарда рублей - непосредственно связана с формированием накопительных пенсий. По данным ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.

Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита планируется покрыть за счет остатков средств бюджета фонда, не использованных в прошлом году.

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в текущем году в бюджет ПФР из федерального бюджета, увеличен на 33,8 миллиарда рублей - до 3,353 триллиона рублей. Из этих средств на обязательное пенсионное страхование будет выделено 13,1 миллиарда рублей, на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала планируется потратить 15,3 миллиарда рублей, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов - 5 миллиардов рублей.

Еще 0,4 миллиарда будет направлено на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния.

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