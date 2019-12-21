Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner успешной посадки

Американский бизнесмен и глава компании SpaceX Илон Маск пожалел кораблю Starliner компании Boeing, который не долетел до МКС и решил вернуться на Землю, успешной посадки.

«Орбита трудна. Желаю успешного приземления и скорейшего восстановления для следующей миссии», - написал Маск у себя в Twitter.

Starliner стартовал с мыса Канаверал в пятницу, 20 декабря. Корабль успешно отделился от ракеты-носителя, но в расчетное время не смог включить двигатели. Из-за этого его стыковка с МКС была отменена.

© NASA, Twitter

По предварительной версии, произошел сбой из-за нештатной работы системы расчета полетного времени.

NASA и Boeing приняли решение вернуть аппарат. Он должен приземлиться 22 декабря.