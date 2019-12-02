В Гааге озвучили данные о 117 нарушениях США ДРСМД

Американская сторона 117 раз нарушила ДРСМД. Такие данные привел ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин . По его словам, эти цифры он озвучил своим коллегам недавно на Гаагской конференции.

Речь идет о испытаниях систем ПРО США. Козин утверждает, что с 2001 года американская сторона использовала для них ракеты средней и меньшей дальности в качестве ракет-мишеней. Как подчеркнул эксперт, эти данные взяты не из секретных источников, а из официальных отчетов управления по противоракетной обороне США и в справочных материалах научно-исследовательского отдела Конгресса.

«108 испытаний и 117 ракет. Весь список есть в моем архиве. Это вещи серьезные. Вот почему эта цифра возникла. Почему мы не можем официально всему миру об этом объявить? Вот я взяли и объявил в Гааге», - отметил Козин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта, сейчас НАТО готовит площадку для размещения своих новых ракет, что не может не вызывать опасения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Второго августа 2019 года он утратил свою силу. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в нарушении ряда пунктов документа. Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.