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Подписан закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Ян Брацкий
18:03 02.12.2019
Своим решением Владимир Путин вывел информационные, учебные и просветительские материалы из-под действия закона о противодействии экстремисткой деятельности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: kinopoisk.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях искусства, науки и литературу при условии осуждении нацизма. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом вносятся правки в закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

«В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», - говорится в тексте закона.

Публичная демонстрация нацистской символики сегодня приравнена к экстремистской деятельности. Дополнения к закону вводят из под его действия информационные, учебные и просветительские материалы.

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