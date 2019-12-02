Подписан закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях искусства, науки и литературу при условии осуждении нацизма. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом вносятся правки в закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

«В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», - говорится в тексте закона.

Публичная демонстрация нацистской символики сегодня приравнена к экстремистской деятельности. Дополнения к закону вводят из под его действия информационные, учебные и просветительские материалы.