Путин подписал закон о предустановке российского софта на продаваемую электронику

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры. Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов отечественных предпринимателей и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Новый закон предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств и вступает в силу 1 июля 2020 года.

Среди устройств и гаджетов, подлежащих обязательной процедуре предустановки - компьютеры, смартфоны и smart-телевизоры. Полный перечень аппаратуры будет позже определен российским кабмином. Ранее инициатива была одобрена руководством Федеральной антимонопольной службы.