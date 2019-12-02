Одесситы отметили день рождения маршала Жукова на месте снесенного монумента полководцу

В Одессе отметили день рождения маршала Георгия Жукова. Памятная акция прошла у постамента, где раньше стоял монумент полководцу. Националисты снесли его два года назад, однако это не помешало простым жителям вспомнить заслуги легендарного военачальника в победе над фашистской Германией.

Уже после войны Жуков командовал войсками в том числе Одесского военного округа. К постаменту одесситы принесли цветы и выпустили в небо воздушные шары.

После завершения акции вандалы облили постамент красной краской. Нападкам радикалов памятники советских деятелей на Украине подвергаются регулярно.

С 2015 года в стране действует так называемый закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику. Кроме того, документ предполагает переименование городов и улиц, а также снос монументов.