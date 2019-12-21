Диетолог рассказала, сколько можно съесть красной икры без угрозы для здоровья

Один из символов Нового года - красная икра - может навредить организму. Такая «передозировка» может привести к «холестериновому удару» по здоровью, убеждена диетолог Маргарита Королева.

В интервью радио Sputnik эксперт рассказала, что человеческому организму тяжело воспринимать икру в больших количествах.

«Икра - это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве», - подчеркнула Королева.

По ее словам, за длинное новогоднее застолье лучше всего употреблять не больше чайной ложечки икры. Однако лучше следить за реакцией своей организма, особенно на деликатесы, чтобы не испортить себе праздник.

В преддверии Нового года у многих покупателей возникают вопросы при выборе красной икры. О том, продукт в какой таре выбирать лучше всего и в каком виде покупать лакомство, рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.