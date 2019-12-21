В Польше назвали «болванами» американских политиков

Американские власти спекулируют на создании из России образа врага. Из-за этого Польша вынуждена отказываться от участия в международной политике. Такое мнение высказал член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский.

В своей книге об отношениях Москвы и Варшавы он подверг критике власти США, назвав их болванами.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – заявил Модзелевский, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Член Национального совета по развитию при президенте Польши раскритиковал и власти своей страны. Он назвал их «идиотами» за то, что они покупают у американцев списанные вооружения.