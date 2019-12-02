Центробанк выпустил памятные монеты номиналом по 25 рублей, посвященные советским военным конструкторам, оружию и технике времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Серия под названием «Оружие Великой Победы» состоит из девяти видов монет, тираж каждой составит один миллион штук, сообщает пресс-служба Центрального банка России.

© Монеты ЦБ РФ ЦБ выпустил монеты с танком Т-34 и подлодкой «Щука»

На лицевой стороне монеты изображен герб Российской Федерации и номинал, на оборотной - фамилия конструктора и вооружение, в разработке которого он принимал участие. В списке конструкторов есть Жозеф Котин и Михаил Кошкин. В честь них отлиты монеты с рельефным изображением тяжелого танка ИС-2 и среднего танка Т-34.

© ЦБ РФ

Биплан У-2 и бомбардировщик Пе-2 изображены на монетах, посвященных авиаконструкторам Николаю Поликарпову и Владимиру Петлякову. Также выпущены монеты в честь конструкторов пистолета-пулемета Георгия Шпагина (ППШ-41), противотанкового ружья Сергея Симонова (ПТРС) и конструктора подводных лодок «Щука» Бориса Малинина.