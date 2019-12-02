Асад призвал не допустить превращения провинции Идлиб в убежище террористов

Президент Сирии Башар Асад обсудил с делегацией из России во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым подготовку к очередному раунду переговоров в «астанинском» формате, а также ситуацию на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб.

«Стороны подтвердили общую российско-сирийскую позицию о необходимости продолжения борьбы с терроризмом и предотвращения использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы президента Асада.

Ранее сирийским правительственным войскам удалось взять под контроль два населенных пункта провинции: Аджаз и Кафрея. В ходе скоротечных боев, военнослужащие правительственной армии разгромили небольшие отряды террористов запрещенной в России «Джебхат Ан-Нусры»* и уничтожили два заминированных автомобиля.

Окончательное освобождение провинции Идлиб и мирных сирийцев, которые вынужденно находятся на подконтрольных террористам территориях – вопрос времени, уверен президент Сирии Асад. По его словам, перед решительным наступлением на позиции боевиков, необходимо дать мирному населению возможность покинуть Идлиб и вернуться на подконтрольную официальному Дамаску территорию.

«В ходе встречи также обсуждался процесс политического урегулирования и подготовка к грядущему раунду переговоров в Нур-Султане. Стороны пришли к консенсусу о важности продолжения консультаций и координации в борьбе с попытками некоторых стран вмешаться в процесс и увести его от основной цели - реализации интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета САР», - говорится в сообщении.

Очередной раунд переговоров стран «астанинского» формата состоится в Нур-Султане 10-11 декабря. Главной темой встречи, как ожидается, будет возвращение сирийских беженцев на родину и прекращение огня.

*Джебхат Ан-Нусра - запрещенная в России террористическая группировка.