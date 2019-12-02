В Волгоградской области найдены останки древней рыбы-пилы

Ученые обнаружили на одном из каменноугольных разрезов в Волгоградской области фрагмент зубной спирали ископаемой рыбы из семейства геликоприонид (Helicoprionidae). Находка была сделана участниками отряда «Ассоциация плавучих университетов».

«Всю глыбу, не разбивая, забили в ящик и отвезли в базовый лагерь, а потом организовали еще одну поездку, чтобы извлечь из скального массива продолжение спирали. Делать это пришлось с помощью перфораторов и болгарок», - приводит издание «Блокнот» слова руководителя научной экспедиции.

Зубная спираль представляет собой серию острых зубов-лезвий, которые имеют общий спирально-свернутый корень. Длина самой рыбы, предположительно, была около 2-3 метров. Ученые считают, что возраст находки может составлять примерно 300 миллионов лет.

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В «Ассоциация плавучих университетов» также сообщили, что геликоприониды относятся к примитивным хрящевым, близким к предкам химер и акул. Этот вид хищников употреблял в пищу мягкотелую добычу.