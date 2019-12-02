В Минобороны разоблачили фейк New York Times о бомбардировке ВКС России в Сирии

В Министерстве обороны России назвали фейком сообщение американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе «лагеря беженцев» в Сирии. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий (!) "лагеря беженцев" мошенниками из «Белых касок»; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», - сообщил Конашенков.

В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили «титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии».

«К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире», - сказал Конашенков.

Конашенков назвал несостоятельными доказательства редакции американского издания, которые были приведены в материале.

«Все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства – примитивны, беспредметны, и по-русски называются: «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать», - сказал Конашенков.

Он также подчеркнул, что, по «совпадению» в минувшую среду 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала, ранее прославившаяся фейками британская «Сирийская обсерватория по правам человека» неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении «расследований» военных преступлений в Сирии.

«Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в «Белых касках», то в данном случае оно неуместно, - все произошло по обоюдному согласию», - подчеркнул Конашенков.

Первого декабря американское издание New York Times обвинило российские ВКС в ударе по жилому комплексу в Сирии, в котором проживали перемещенные семьи, в результате чего якобы погибли 19 человек.