Трамп подписал законы против остановки правительства в 2020 году

Президент США Дональд Трамп подписал сразу два документа, касающихся работы правительства в 2020 году. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Джудд Дир.

Первый закон «О консолидированных ассигнованиях» обеспечивает финансирование правительства на весь 2020 год.

Согласно документу, средства будут выделять на проекты и деятельность определенных учреждений федерального правительства.

Второй – закон «О дальнейших консолидированных ассигнованиях». Его действие распространяется на период до 30 сентября.

Документ разработан для финансирования проектов и деятельности остальных учреждений федерального правительства.