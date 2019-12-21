Трамп подписал законы против остановки правительства в 2020 году
Документы обеспечат средствами на следующий год проекты и деятельность учреждений федерального правительства.
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Президент США Дональд Трамп подписал сразу два документа, касающихся работы правительства в 2020 году. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Джудд Дир.
Первый закон «О консолидированных ассигнованиях» обеспечивает финансирование правительства на весь 2020 год.
Согласно документу, средства будут выделять на проекты и деятельность определенных учреждений федерального правительства.
Второй – закон «О дальнейших консолидированных ассигнованиях». Его действие распространяется на период до 30 сентября.
Документ разработан для финансирования проектов и деятельности остальных учреждений федерального правительства.