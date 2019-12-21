«Сирийцы могут остаться без помощи»: Небензя об итогах заседания СБ ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гумпомощи САР. Он подчеркнул, что сирийцы в будущем могут лишиться помощи.

Небензя также добавил, что Россия не отказывалась от предоставления гуманитарной помощи тем жителям Сирии, которые в ней нуждаются. Более того, было предложено продлить механизм и распространить его на районы, где такая помощь востребована.

«Повторяю, мы были готовы к продлению. Что произойдет, когда этот механизм истечет 10 января, мы пока не знаем. Но я думаю, что нашим партнерам надо быть реалистами и понимать, чего они могут добиться в этой ситуации, а что уже невозможно», - говорится на сайте российского постпредства.

Небензя подчеркнул, что попытки возложить на российскую сторону ответственность за то, что механизм не был продлен - необоснованы.

В пятницу, 20 декабря, состоялось заседание СБ ООН. Россия и КНР наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия и Кувейт). Речь в документе шла о так называемой трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

В свою очередь, резолюция РФ не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, не исключено, что механизм может прекратить действие уже 10 января.