Зеленский заявил о намерении бороться за «сбившихся с пути» жителей Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за жителей Донбасса, которые «сбились с пути». Он выразил уверенность, что в зоне конфликта есть люди, которые «за Украину», а также «потерянные».

Зеленский отказался верить недавнему опросу, который показал, что большинство проживающих в Донецкой и Луганской народной республиках хотели бы стать гражданами России.

«Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть потерянные. И, наконец, те, кто за Россию – они могут уехать… Что касается тех, кто потерян: если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно получает российский паспорт и социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути», - сказал он в интервью немецкому изданию Spiegel.

Зеленский уточнил, что за последних нужно «бороться». При этом он добавил, что не будет делать это ради тех людей, которые считают себя только россиянами.

В этом же интервью Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе. Его планируется задействовать в случае, если конфликт не удастся разрешить путем переговоров в «нормандском формате».