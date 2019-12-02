Организатор автобусной перевозки в Забайкалье, закончившейся трагедией, задержан

Организатор пассажирских перевозок в Забайкалье задержан после крупного дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни 19 человек. В офисе и в квартире 30-летнего индивидуального предпринимателя из города Читы, который организовал автобусную перевозку, провели обыски. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.

На данный момент дело квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек), сообщает на официальном сайте СК России.

Кроме того, сотрудники СК наведались с обысками в Управление ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю и Управление Государственного автодорожного надзора. Сейчас следователи изучают маршрутную документацию, а также документы по контролю техсостояния автобуса и предрейсового осмотра водителя.

С места аварии изъяты все вещественные доказательства и проведена процедура опознания тел погибших. Для дальнейшей технической экспертизы обломки автобуса помещены в специальный изолированный бокс.

Трагедия произошла 1 декабря. Следовавший из Читы в Сретенск автобус упал с моста в реку. Погибли 19 человек, в том числе 2 детей. По предварительной информации, причиной страшного ДТП могло стать лопнувшее колесо.