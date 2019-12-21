Санкции США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении строящихся газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В опубликованном Министерством финансов документе сообщается, что ограничительные меры вступают в силу сразу после одобрения американским лидером.

В ведомстве уточнили, что теперь все стороны, которые «умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда», участвующие в строительстве, должны немедленно прекратить работу. Речь идет о компаниях, занимающихся прокладкой труб на глубине 30 метров.

Какие именно корпорации попали под санкции, пока не уточняется. В течение 60 дней госсекретарь и глава Минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

Есть среди ограничительных мер и исключения. Они касаются обеспечения безопасности газопровода, экипажей судов и окружающей среды.

Сразу после одобрения военного бюджета США швейцарская компания-прокладчик Allseas заявила о приостановке работы до разъяснения американских властей.

Своими санкциями США пытаются остановить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Впрочем, как ранее сообщал Bloomberg, Вашингтон уже опоздал.

В пятницу, 20 декабря, Ангела Меркель решительно осудила действия американских властей. Немецкий таблоид Bild назвал ее слова по этому поводу «объявлением войны».