В Екатеринбурге арестована фигурантка дела об убийстве девятилетнего ребенка

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу сроком на два месяца Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве девятилетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Гайнуллина арестована до 26 января 2020 года», - информирует пресс-служба.

Как пишут местные СМИ, женщина является главой секты «Ученики Христа», в которой состоял отец убитого ребенка. Ранее суд принял решение арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве собственного сына, до 26 января 2020 года.

Утром 28 ноября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов нашли тело жестоко убитого мальчика в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга. По версии следствия, над ребенком издевались его родители: смерть наступила от асфиксии из-за кляпа во рту.

По данным СМИ, родители совершили убийство сына, потому что хотели «изгнать из него бесов».