Три человека погибли при обвале траншеи под Тулуном

Три человека погибли при обвале траншеи в городе Тулун Иркутской области. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ на территории детского дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, еще два человека пострадали.

«Двое, которые находились под завалами, сейчас в Тулунской городской больнице в состоянии средней степени тяжести», - цитирует заявление ТАСС.

Все обстоятельства ЧП выясняются. Также известно, что обвал произошел еще в пятницу, 20 декабря.