Галактика «подмигнула» ученым гигантской вспышкой из космических глубин

Астрономы обнаружили в глубинах космоса необычно яркий источник излучения, который внезапно увеличил свою интенсивность в течение трех недель. Механизм этого явления до конца не изучен и прежде такие объекты не наблюдались, уточнили ученые Манчестерского университета в Великобритании, которым принадлежит открытие.

Необычно яркий источник в глубинах вселенной удалось «разглядеть» с помощью радиотелескопа MeerKAT, который установлен в южноафриканской пустыне. Сверившись с картой звездного неба ученые пришли к выводу, что место галактической вспышки совпадает с местоположением огромной звезды, чья масса в 2,5 раза превышает массу Солнца.

По предварительный оценкам, эпицентр вспышки расположен в 1800 световых лет от Земли. Сейчас к новому объекту приковано внимание астрономов всего мира, пишет издание Science Alert.

Вспышка может исходить из бинарной системы, в которой одна звезда намного больше другой – карликовой спутницы. Однако, в той части космоса, откуда пришел сигнал, ничего подобного нет, недоумевают исследователи, это совершенно новая звездная система. Они уверены, что радиотелескоп зафиксировал появление массивной черной дыры.