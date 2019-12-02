Пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье могут перевезти в Москву

Пострадавших в аварии с автобусом в Забайкальском крае перевезут в Москву в случае необходимости. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Ситуацию он поручил взять на контроль зампреду по социальным вопросам Татьяне Голиковой. Она уточнила, что пострадавшие обеспечены всем необходимым – лекарствами, медицинскими изделиями и запасами крови.

Смертельная авария произошла 1 декабря – автобус упал с моста в реку по дороге из Сретенска в Читу. По последним данным, жертвами ДТП стали 19 человек, среди которых четверо детей. В больницах находится 21 человек, семеро – в тяжелом состоянии. Сегодня, 2 декабря, в регионе объявлен траур в связи с произошедшим. Ранее одна из находившихся в автобусе пассажирок подробно рассказала о том, как случилась авария.