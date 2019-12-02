В Кемеровской области объявили режим «черного неба»

В трех городах Кемеровской области объявили режим «черного неба» из-за повышенной концентрации вредных веществ в атмосфере. Жители столицы региона, а также Прокопьевска и Новокузнецка, делятся в социальных сетях фото и видео окутанных смогом улиц.

В Кемерове смог наблюдается в большинстве районов города. Он установился из-за безветренной погоды, которая не позволяет рассеиваться вредным выбросам от предприятий региона. Некоторые горожане также сообщают о едком запахе.

© Екатерина Комарова vk

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, 3 декабря ситуация существенно не изменится – общий уровень загрязненности воздуха останется повышенным.

© Екатерина Комарова vk

© Екатерина Комарова vk

Промышленным предприятиям области власти рекомендуют сократить выбросы на 15%, сообщает ТАСС.