Путин подписал закон о приоритетном зачислении в школу и детсад родных братьев и сестер

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приоритетном зачислении детей в школу или детсад, где обучаются их родные братья или сестры. Документ был опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нормам подписанного главой государства закона, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям будет предоставлено право «преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации», где учатся их братья или сестры.

Соответствующие поправки будут внесены в Семейный кодекс Российской Федерации и закон Об образовании.

Как отмечают в профильном комитете Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, принятие данного закона позитивно повлияет на укрепление семей, а также создание благоприятных условий для обучения и развития детей.