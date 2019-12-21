Диетолог рассказала, как не переесть в Новый год

Насладиться новогодний ужином и не навредить своему здоровью поможет сбалансированный предпраздничный завтрак, который должен состоять из белков.

Так, диетолог из Нью-Йорка Эми Горин советует начать день с овсяных хлопьев, которые лучше всего настоять на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта.

Такой завтрак, по словам врача, содержит протеины, жиры и клетчатку, которые надолго придают чувство сытости, передают РИА Новости.

Кроме того, Горин рекомендовала не пропускать перед новогодней ночью обед, чтобы не оказаться голодным за праздничным столом.

Ранее диетологи дали советы по выбору блюд на Новый год. Они рекомендовали заменить калорийные салаты более легкими, а сало – селедкой.

Что касается алкогольных напитков, то самым популярным среди россиян стало пиво, шампанское находится на втором месте.