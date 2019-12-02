Катар направил соболезнования России из-за трагедии в Забайкалье
По последним данным, в аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.
© Видео: Еж, Telegram © Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Телеграмму с соболезнованиями по поводу произошедшего в Забайкальском крае ДТП президенту России Владимиру Путину направил Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
По информации агентства QNA, эмир пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Аналогичную телеграмму российскому лидеру направил заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани, а премьер-министр Абдалла бен Нассер Аль Тани выразил соболезнования главе кабмина Дмитрию Медведеву.
В воскресенье, 1 декабря, автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В ДТП погибли 19 человек, включая водителя, еще 21 пассажир пострадал.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.