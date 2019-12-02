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Киев принял решение сменить руководство украинских госкомпаний

Ян Брацкий
15:56 02.12.2019
При этом нынешние руководители государственных компаний Украины могут принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей.
Киев принял решение сменить руководство украинских госкомпаний
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине сменится руководство государственных компаний среди которых «Нафтогаз» и «Укрэнерго». Соответствующее заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сославшись на решение кабинета министров.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», - цитирует «Интерфакс-Украина» слова Оржеля.

Нынешнее руководство госкомпаний может принять участие в конкурсе и отстоять свое право возглавлять их, уточнил глава Минэнергетики Украины.

Ранее украинский кабмин освободил от занимаемой должности президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского. По мнению Алексей Оржеля, новый глава ведомства будет человеком более авторитетным и из атомной отрасли. 

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