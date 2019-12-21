Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США высказались против расследования военных преступлений в Палестине

Роман Захаров
06:10 21.12.2019
По словам американского госсекретаря Майка Помпео, США не считают Палестину суверенным государством, в связи с чем она не имеет права на получение полноправного членства или на участие в качестве государства в международных организациях, включая МУС.
США высказались против расследования военных преступлений в Палестине
© Фото: ТРК "Звезда"

США высказались против решения Международного уголовного суда (МУС) о проведении полного расследования в отношении военных преступлений, которые были совершены на палестинских территориях. Об этом рассказал американский государственный секретаря Майк Помпео.

«Мы выступаем категорически против этого и любых иных действий, которые направлены на несправедливое преследование Израиля», - приводит пресс-служба Госдепа слова Помпео.

Госсекретарь напомнил, что когда палестинская сторона планировала присоединиться к Римскому уставу, США «дали ясно понять», что не считают Палестину суверенным государством, в связи с чем, по мнению руководства Соединенных Штатов, эта страна не имеет права на получение полноправного членства или на участие в качестве государства в международных организациях, образованиях или конференциях, включая МУС.

Ранее главный прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что собирается провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях. Такое решение, по ее словам, стало результатом поступившего обращения от Палестины.

Прокурор добавила, что расследование будет начато лишь после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, где можно будет его проводить, с учетом «уникальных и спорных правовых и фактических вопросов, связанных с данной ситуацией».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что решение прокуратуры МУС является «безосновательным и возмутительным».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2019, 16:50
Путина удивила резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны
Дата21.12.2019, 06:35
На суше и на море: как прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2019»
Дата20.12.2019, 11:28
Лучшие игроки десятилетия: два россиянина попали в топ-6 NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.12.2019, 14:04
Артиллеристы ЗВО получат гаубицы МСТА-СМ1
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:56 В стране и мире
Санкции США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу
06:54 В стране и мире
Три человека погибли при обвале траншеи под Тулуном
06:35 Армия
На суше и на море: как прошли совместные российско-индийские учения «Индра-2019»
06:28 В стране и мире
Диетолог рассказала, как не переесть в Новый год
06:10 В стране и мире
США высказались против расследования военных преступлений в Палестине
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Видео
Сигнал из-под земли: в Петербурге раскрыта группа похитителей элитных внедорожников
Видео
Хронология инцидента на Лубянке: как прошла операция по ликвидации стрелка
Видео
Падение «Гелендвагена» с вертолета засняли на видео
Видео
«80 тысяч рублей ушло»: создатель «русского Cybertruck» рассказал о постройке машины
Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.