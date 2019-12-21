США высказались против расследования военных преступлений в Палестине

США высказались против решения Международного уголовного суда (МУС) о проведении полного расследования в отношении военных преступлений, которые были совершены на палестинских территориях. Об этом рассказал американский государственный секретаря Майк Помпео.

«Мы выступаем категорически против этого и любых иных действий, которые направлены на несправедливое преследование Израиля», - приводит пресс-служба Госдепа слова Помпео.

Госсекретарь напомнил, что когда палестинская сторона планировала присоединиться к Римскому уставу, США «дали ясно понять», что не считают Палестину суверенным государством, в связи с чем, по мнению руководства Соединенных Штатов, эта страна не имеет права на получение полноправного членства или на участие в качестве государства в международных организациях, образованиях или конференциях, включая МУС.

Ранее главный прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что собирается провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях. Такое решение, по ее словам, стало результатом поступившего обращения от Палестины.

Прокурор добавила, что расследование будет начато лишь после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, где можно будет его проводить, с учетом «уникальных и спорных правовых и фактических вопросов, связанных с данной ситуацией».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что решение прокуратуры МУС является «безосновательным и возмутительным».