В Кремле исключили какое-либо обсуждение статуса Крыма
Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести переговоры по Крыму.
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Москва не будет обсуждать с Киевом статус Крыма. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в формате Россия-Украина-США, касающиеся ситуации на полуострове.
«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно», - сообщил Песков, отметив, что об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.