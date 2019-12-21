Полторы тонны продуктов: российские военнослужащие помогли беженцам из идлибской зоны

Российские военнослужащие оказали помощь сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии провинции Тартус. По информации Центра по примирению враждующих сторон, беженцам раздали 250 продуктовых наборов общей массой около полутора тонн.

Жители деревни, которая расположена в идлибской зоне деэксалации, переехали в палаточный лагерь около четыре лет назад. От боевиков им удалось сбежать через организованный российской и сирийской армиями гуманитарный коридор в городе Абу-эд-Духуре.

По словам главы общины лагеря беженцев Маруфа Джатуля, во времена, когда на деревню напали боевики сразу нескольких террористических группировок, жители подумали, что остались «наедине с ужасом», так как убивали всех – вне зависимости от веры и политических взглядов.

«Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения», - отметил Джатуль.

Ранее военнослужащие РФ впервые привезли гуманитарную помощь жителям города Эт-Табка. До войны в поселении проживало 100 тысяч человек, сейчас же осталось только 45 тысяч. Людям практически нечего есть – производственные постройки разрушены, сельскохозяйственные угодья невозможно обрабатывать из-за мин и неразорвавшихся снарядов.