Более 200 иностранных военных атташе посетили новогодний бал Минобороны

Более 200 иностранных военных атташе с супругами посетили устроенный Министерством обороны РФ новогодний бал. Мероприятие «Атташе-бал» проходит ежегодно в знак сотрудничества между странами в оборонной сфере.

Бал состоялся в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе. С приветственным словом перед гостями выступил начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

Мероприятие сопровождалось танцевальной и концертной программой. Для гостей ее подготовили профессиональные артисты и творческие коллективы Минобороны.

В первый раз «Атташе-бал» для иностранных военных дипломатов провели 21 декабря 2011 года. С тех пор мероприятие стало традиционным.