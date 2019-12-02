Экс-президенту Судана грозит смертная казнь
Омара аль-Башира подозревают в подрыве конституционного строя государства в ходе переворота 1989 года.
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Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу грозит смертный приговор. Его подозревают в свержении правительства в ходе военного переворота, который произошел в стране более 30 лет назад.
Комитет по расследованию переворота 30 июня 1989 года, в результате которого аль-Башир пришел к власти, сформировал генпрокурор Судана Тадж аль-Хибер. Итоги расследования могут привести к смертной казни либо пожизненному заключению для экс-президента.
Аль-Башир сложил с себя полномочия в апреле этого года, когда страну захлестнули протесты. Его взяли под стражу. Помимо участия в событиях 1989 года, бывшего главу государства подозревают в коррупции, отмывании денег и других финансовых махинациях, а также в поддержке терроризма.