Экс-президенту Судана грозит смертная казнь

Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу грозит смертный приговор. Его подозревают в свержении правительства в ходе военного переворота, который произошел в стране более 30 лет назад.

Комитет по расследованию переворота 30 июня 1989 года, в результате которого аль-Башир пришел к власти, сформировал генпрокурор Судана Тадж аль-Хибер. Итоги расследования могут привести к смертной казни либо пожизненному заключению для экс-президента.

Аль-Башир сложил с себя полномочия в апреле этого года, когда страну захлестнули протесты. Его взяли под стражу. Помимо участия в событиях 1989 года, бывшего главу государства подозревают в коррупции, отмывании денег и других финансовых махинациях, а также в поддержке терроризма.