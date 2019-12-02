Путин: ВМФ России подтвердил высокий боевой потенциал в Сирии

Военно-морской флот России подтвердил высокий боевой потенциал во время борьбы с террористами в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин в Сочи, открывая серию совещаний с руководством Министерства обороны РФ.

Президент подчеркнул, что наша страна оснащает новейшие корабли высокоточными ракетными комплексами, которые обладают увеличенной дальностью поражения.

Такое вооружение, по словам президента, способно нейтрализовать любые агрессивные действия против России.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы, а также заявил, что удовлетворен тем, как исполняются его поручения по итогам предыдущих совещаний.