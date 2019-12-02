Два населенных пункта в провинции Идлиб перешли под контроль сирийской армии

Правительственные войска Сирии взяли под контроль два населенных пункта в провинции Идлиб. Как сообщает агентство Sana, в поселке Аджаз армейские подразделения разгромили скопления террористов запрещенной в России «Джебхат Ан-Нусры»* и уничтожили два заминированных автомобиля. Кроме того, была отбита атака боевиков на поселение Кафрея.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что в скором времени удастся вернуть контроль над всей провинцией Идлиб. По его словам, сперва будет предоставлена возможность покинуть район мирным гражданам. Сейчас им не дают вернуться на территорию, контролируемой правительством, поэтому многие семьи как бы «просачиваются тайно», что может грозить для них смертью.

Президент САР уточнил, что они уходят на юг и восток, эти территории находятся под контролем правительства.

*Джебхат Ан-Нусра - запрещенная в России террористическая группировка.