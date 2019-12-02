Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Два населенных пункта в провинции Идлиб перешли под контроль сирийской армии

Ян Брацкий
15:21 02.12.2019
Верные президенту Сирийской арабской республики Башару Асаду войска разгромили террористов в поселке Аджаз и отбили атаку на населенный пункт Кафрея.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Правительственные войска Сирии взяли под контроль два населенных пункта в провинции Идлиб. Как сообщает агентство Sana, в поселке Аджаз армейские подразделения разгромили скопления террористов запрещенной в России «Джебхат Ан-Нусры»* и уничтожили два заминированных автомобиля. Кроме того, была отбита атака боевиков на поселение Кафрея.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что в скором времени удастся вернуть контроль над всей провинцией Идлиб. По его словам, сперва будет предоставлена возможность покинуть район мирным гражданам. Сейчас им не дают вернуться на территорию, контролируемой правительством, поэтому многие семьи как бы «просачиваются тайно», что может грозить для них смертью.

Президент САР уточнил, что они уходят на юг и восток, эти территории находятся под контролем правительства.

*Джебхат Ан-Нусра - запрещенная в России террористическая группировка. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2019, 15:17
Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям
Дата02.12.2019, 01:54
В Вооруженных Силах РФ в 2020 году пройдет более 30 международных учений
Дата01.12.2019, 20:55
«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.12.2019, 14:39
Путин: ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
15:37 В стране и мире
Видео
Путин: ВМФ России подтвердил высокий боевой потенциал в Сирии
15:21 В стране и мире
Видео
Два населенных пункта в провинции Идлиб перешли под контроль сирийской армии
14:36 В стране и мире
Трое военнослужащих РФ пострадали при взрыве на границе Турции и Сирии
05:00 В стране и мире
Видео
В небе Сирии: пилоты ВКС РФ расширили зону воздушного патрулирования
22:04 В стране и мире
SANA: ПВО Сирии отразили атаку дронов под аэропортом Хамы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:20 Армия
Корабль Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
16:16 В стране и мире
Видео
В Кемеровской области объявили режим «черного неба»
16:03 В стране и мире
Путин подписал закон о приоритетном зачислении в школу и детсад родных братьев и сестер
15:56 В стране и мире
Киев принял решение сменить руководство украинских госкомпаний
15:39 В стране и мире
В Кремле исключили какое-либо обсуждение статуса Крыма
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям
Видео
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Светлаков назвал причину возвращения в «Уральские пельмени»
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.