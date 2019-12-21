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В Белом доме настояли на отказе от выделения военной помощи Украине

Роман Захаров
05:18 21.12.2019
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, куда, помимо прочего, был включен пункт о военной помощи Украине.
В Белом доме настояли на отказе от выделения военной помощи Украине
© Фото: lex Edelman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Белый дом под угрозой президентского вето и приостановки работы правительства добился от Демократической партии отказа от формулировки, предполагающей немедленное выделение военной помощи Украине.  

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год, куда, помимо прочего, был включен пункт о военной помощи Украине.

Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники в Конгрессе и администрации президента, вопрос о выделении военной помощи Украине являлся одним из немногих пунктов, в отношении которых Белый дом занял твердую позицию в ходе обсуждения бюджета. Если бы исходную формулировку приняли, Белому дому пришлось бы выделить Украинской стороне 250 миллионов долларов в течение 45 дней с момента подписания бюджета главой государства, однако после обсуждений демократы отказались от этой редакции документа.

Издание подчеркивает, что в 2019 году Белый дом уже отказывался выделить Киеву средства на военные нужды. В материале сказано, что это произошло как раз в то время, когда, согласно утверждениям демократов, Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования против Джо Байдена взамен на получение такой помощи, которая уже была одобрена Конгрессом.

Стоит отметить, что сам президент США отрицает давление на Зеленского и утверждает, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Документ обязывает американскую администрацию ввести санкции против России.

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